بالصور: الكحل الملوّن أبرز صيحات الموضة هذا العام... استوحيها من المشاهير

تعتمد صيحات المكياج في الصيف على الألوان اللافتة والرسمات العصرية، ومن أبرز صيحات الموضة لهذا العام ظهرت صيحة الكحل الملون مع المكياج الصيفي للعيون، ومن وحي الشهيرات الخليجيات استوحينا لكنّ عدة طرق للمكياج بهذه الصيحة، فاستوحين منها ما يناسب شخصيتكنّ ومناسباتكنّ.

مكياج أنثوي بالكحل الملون من فوز الفهد



اعتمدت الفاشونيستا فوز الفهد على المكياج الأنثوي مع تطبيق هذه الصيحة، ومنها رسمت عينيها بدرجة لامعة من البنفسجي وزينتها بالأصفر في دمعة العين وأسفل الحاجبين، ولجأت للعدسات الرمادية، وأكملت مكياجها باللون الزهري، لإطلالة مناسبة للصيف ومختارة بعناية. مكياج صيفي بالكحل الملون من بثينة الرئيسي



تختار الممثلة العمانية بثينة الرئيسي إطلالتها بعناية، وتختار مكياجها بصيحات الموضة الدارجة لدى الفتيات، ومؤخرًا ظهرت بمكياج مميز بهذه الصيحة، حيث وضعت الكحل الفوشيا مع ظلال العينين بتدرجات اللون البني، ودمجته مع اللون الفوشيا في مدمع العين وأسفلها، واختارت طلاء الشفاه الزهري مع أحمر الخدين البني ليضفيا عليها مظهرًا بسيطًا يكون محطَّ التركيز على مكياج العينين.

مكياج العيون الزهري



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مكياج العيون الزهري المستوحى من ألوان الحدائق المليئة بالورود، يعود من جديد هذا الموسم ليكون من أبرز اتجاهات المكياج لصيف 2020، والذي يطغى عليه اللون الزهري الزاهي، مع لمسة من اللون الأخضر النعناعي عند زاوية العين الداخلية. جربي باليت ظلال العيون تجمع ألوان الأخضر والبنفسجي الفاتح والزهري والخوخي.

الأزرق حول العيون

هذا اللون الجريء هو الاكثر رواجا هذا الصيف... جربيه ولا تترددي!