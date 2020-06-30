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مكياج أنثوي بالكحل الملون من فوز الفهد
مكياج صيفي بالكحل الملون من بثينة الرئيسي
تختار الممثلة العمانية بثينة الرئيسي إطلالتها بعناية، وتختار مكياجها بصيحات الموضة الدارجة لدى الفتيات، ومؤخرًا ظهرت بمكياج مميز بهذه الصيحة، حيث وضعت الكحل الفوشيا مع ظلال العينين بتدرجات اللون البني، ودمجته مع اللون الفوشيا في مدمع العين وأسفلها، واختارت طلاء الشفاه الزهري مع أحمر الخدين البني ليضفيا عليها مظهرًا بسيطًا يكون محطَّ التركيز على مكياج العينين.
مكياج العيون الزهري
مكياج العيون الزهري المستوحى من ألوان الحدائق المليئة بالورود، يعود من جديد هذا الموسم ليكون من أبرز اتجاهات المكياج لصيف 2020، والذي يطغى عليه اللون الزهري الزاهي، مع لمسة من اللون الأخضر النعناعي عند زاوية العين الداخلية. جربي باليت ظلال العيون تجمع ألوان الأخضر والبنفسجي الفاتح والزهري والخوخي.
الأزرق حول العيون
هذا اللون الجريء هو الاكثر رواجا هذا الصيف... جربيه ولا تترددي!
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: الكحل الملوّن أبرز صيحات الموضة هذا العام... استوحيها من المشاهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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