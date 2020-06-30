

سجلت محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، ثلاث حالات وفاة جديدة لمصابين بفايروس كورونا وقال مصدر طبي، إن السليمانية سجلت ثلاث حالات وفاة جديدة لامرأتين ورجل مصابين بفايروس كورونا. وبحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة أمس، يبلغ مجموع الإصابات بفايروس كورونا في العراق: 47151، ومجموع حالات الشفاء: 22974، وإجمالي الوفيات: 1839.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثلاث حالات وفاة جديدة بفايروس كورونا في السليمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.