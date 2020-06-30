علاوي يدعو لانشاء تحالف وطني عراقي شامل يضم المتظاهرين

دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الثلاثاء، الى انشاء تحالف وطني عراقي شامل يضم المتظاهرين.

وقال علاوي في تغريدة له على تويتر "ازمة تلد ازمة، وفشل يتلو فشل، والعراق يدفع الثمن"، داعيا الى "انشاء تحالف وطني عراقي شامل يضم المتظاهرين السلميين والنقابات والاتحادات، لبناء دولة المواطنة -لادولة المكونات والطوائف".

وشدد على "ضرورة "مواجهة التحديات القائمة، وتصحيح انحراف العملية السياسية وفشلها، نتيجة اعتمادها على المحاصصة".