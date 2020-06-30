نشرت الفنانة شذى حسون صورة لها، عبر "انستغرام"، تعود إلى مرحلة مشاركتها في برنامج المواهب "ستار اكاديمي".
وظهرت في الصورة بملامح طفولية، وسألت من خلال التعليق معجبيها عن مدى التغيير الذي طرأ على شكلها وكتبت: "ما رأيكم تغيرت أو بعدني نفسي؟ ".
وانقسمت الآراء بين من قال إنها أصبحت أكثر جمالاً ومن أشار إلى أن ملامحها كانت في تلك الفترة طبيعية.
اشارة الى أن حسون فازت بالموسم الرابع من "ستار أكاديمي" عام 2007.
وانقسمت الآراء بين من قال إنها أصبحت أكثر جمالاً ومن أشار إلى أن ملامحها كانت في تلك الفترة طبيعية.
اشارة الى أن حسون فازت بالموسم الرابع من "ستار أكاديمي" عام 2007.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: شذى حسون منذ 13 عاما... هل تغيرت ملامحها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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