بالصورة: شذى حسون منذ 13 عاما... هل تغيرت ملامحها؟

وظهرت في الصورة بملامح طفولية، وسألت من خلال التعليق معجبيها عن مدى التغيير الذي طرأ على شكلها وكتبت: "ما رأيكم تغيرت أو بعدني نفسي؟ ".

وانقسمت الآراء بين من قال إنها أصبحت أكثر جمالاً ومن أشار إلى أن ملامحها كانت في تلك الفترة طبيعية.



اشارة الى أن حسون فازت بالموسم الرابع من "ستار أكاديمي" عام 2007.