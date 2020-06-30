الحلبوسي: الأحفاد يتحملون مسؤولية الحفاظ على منجزات ثورة العشرين

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، ان الاحفاد اليوم يتحملون مسؤولية الحفاظ على منجزات ثورة العشرين بتعزيز هيبة الدولة وسيادة الوطن.
وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر، "نستلهم في الذكرى المئة لثورة العشرين دروسَ الفخر والشجاعة والتلاحم الوطني التي سطَّرها الأجداد من جميع مكونات الشعب؛ للذود عن سيادة العراق وصون كرامته".
وأضاف ان "اليوم يتحمَّل الأحفاد مسؤولية الحفاظ على منجزات هذه الثورة العظيمة بترسيخ الروح الوطنية، وتعزيز هيبة الدولة وسيادة الوطن".
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