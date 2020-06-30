بالصور: إليكٍ أحدث موضة لتزيين الأظافر في صيف 2020

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يعد المناكير الأبيض خياراً كلاسيكياً ملائماً لكافة الأوقات، فهو يضفي على الأظافر مظهراً أنيقاً من دون عناء، ولمسة من الرقي والإشراقة. إلا أنه بإمكانك تزيين طلاء الأظافر الأبيض بأجمل الرسومات العصرية الملائمة للأيام العادية كما المناسبات والحفلات.
مناكير فرنسي بالاتجاه المعاكس
المناكير الأبيض المزين بالنجوم السوداء
المناكير الأبيض المزين بالورود
المناكير الأبيض المزين بالألوان المائية
الألوان المائية هي موضة رائجة جداً ، ابتداء من المكياج المائي الى ألوان المناكير المائية. بالتالي، يشكل المناكير الأبيض المزين بالألوان المائية خياراً مثالياً لك، حيث يزين أظافرك بأجمل طريقة. ولتحقيق تصميم الأظافرهذا، طبقي المناكير الأبيض على كامل الأظافر، من ثم أضيفي الألوان المائية في منتصف الظفر. ولإضفاء لمسة من التميز والفخامة، أضيفي بعض الرقائق الذهبية الناعمة.
المناكير الأبيض المزين بالفضي
إن تزيين الأظافر باللونين الأبيض والفضي خيار رائع لكافة المناسبات، فهو يضفي على أظافرك مظهراً لامعاً ومضيئاً يلفت الأنظار إليك. كل ما تحتاجينه لتحقيق هذا التصميم، مناكير فضي لامع وبعض الأشرطة الفضية الناعمة، إضافة الى المناكير الأبيض.
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