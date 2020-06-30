العامري يخاطب 'المتباكين' على هيبة الدولة: عن اي هيبة تتحدثون والقوات الاجنبية تسرح وتمرح

طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء، باخراج القوات الاجنبية من العراق سريعا، فيما خاطب "المتباكين" على هيبة الدولة "عن اي هيبة تتحدثون والقوات الاجنبية تسرح وتمرح".

وقال العامري في بيان بمناسبة مرور الذكرى السنوية المائة لانطلاق ثورة العشرين الخالدة وتابعتها الخليج 365، ان "هذه الثورة الوطنية التحررية التي قادتها المرجعية الدينية متمثلة بالميرزا الشيرازي قدس سره، جنبا الى جنب مع شيوخ العشائر الكريمة وكل القوى والشخصيات الوطنية والاجتماعية في تلاحم وطني قل نظيره، كانت بحق صرخة مدوية اطلقها ألشعب العراقي العزيز بوجه الاحتلال البريطاني واثبت بشكل جلي وواضح انه شعب تواق للسيادة وللحياة الحرة الكريمة ورافض لكل صنوف الاحتلال والعبودية".

واضاف "بهذه المناسبة العزيزة على نفوس كل الاحرار، فاننا مدعوون لاستلهام الدروس في تحقيق التلاحم الوطني الشامل وإخراج القوات الاجنبية من العراق سريعا لتحقيق النمو والاستقرار وابعاد العراق عن كل الصراعات الجانبية في المنطقة سواءً الصراعات الدولية او الاقليمية"، مشيرا الى انه "قد ان الاوان لاستقرار العراق وابعاده عن التدخلات الاجنبية والشروع بالتنمية الشاملة وبناء العراق القوي والعزيز والمنتصر من اجل تامين الحياة الحرة الكريمة والعزيزة لكل العراقيين".

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وخاطب العامري "المتباكين على اعادة هيبة الدولة عن اي هيبة للدولة تتحدثون والقوات الاجنبية تسرح وتمرح في ارض العراق، اي هيبة للدولة والسيادة الجوية منتهكة بشكلٍ كامل والطائرات الامريكية والاسرائيلية تجوب سماء بغداد وتستهدف ابناء العراق الغيارى والتي راح ضحيتها العشرات منهم بين جريح وشهيد وفي مقدمتهم قادة النصر على الارهاب الداعشي الشهدين الكبيرين الحاج المهندس والحاج سليماني وتهدد بضرب كل من لا يدين لها بالولاء ويطالب بخروج قواتها البغيضة من العراق".

واكد"نحن الذين قدمنا الاف الشهداء من اجل اعادة هيبة الدولة وحفظ مؤسساتها ولا زلنا نقدم ودمائنا لم تجف ولن نقبل بتضييعها على مذبح المصالح والاطماع ولن نتراجع عن مطالبنا بخروج جميع القوات الاجنبية من العراق وببسط يد الدولة والقانون في جميع مرافق الحياة ليعيش العراقيون امنون كرماء في وطنهم يتمتعون بخيراته ويدافعون عن مقدراته".