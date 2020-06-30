تحديد موعد لمحاكمة العيساوي عن قضايا الفساد الاداري

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، عن موعد لمحاكمة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي عن قضايا الفساد الاداري.
وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لاعتراض وزير المالية الاسبق رافع العيساوي على الاحكام الغيابية الصادرة بحقه في قضايا الفساد الاداري ونظرا لتسليم نفسه واستنادا لاحكام المادة (247) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تم قبول اعتراضه واطلاق سراحه بكفالة ضامنة".
واضاف انه "تم تحديد موعد لاجراء محاكمته عنها مجددا حيث ستدقق المحكمة وقائع وادلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الادارية والتحقيقية بحضور المتهم ومحامي الدفاع والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفقا للقانون".
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