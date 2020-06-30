نائب عن الفتح يتهم الكاظمي بـ'خرق' القانون والدستور

وقال المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "خطوات الكاظمي الأخيرة بإعادة تدوير وجوه عليها ملفات فساد سابقة وتمت إحالتها على التقاعد قبل عقد من الزمن بسبب تلك الملفات، هو أمر لا يجب السكوت عليه"، مبيناً أننا "صدمنا بقرار الكاظمي لإعادة نائل سعد عبد الهادي عباس رحيم إلى منصب مدير الطيران المدني، في وقت انه وبوثائق رسمية تمت إحالته على التقاعد بسبب وجود ملفات سلبية عليه".وأضاف المحمداوي، أن هذه "التصرفات من الكاظمي لا يمكن السكوت عليها أكثر، وربما تناسى الكاظمي أن واجبه الأساس هو التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة ومواجهة وباء كورونا وليس الذهاب إلى تغييرات جذرية أغلبها خارج صلاحياته وبحاجة إلى تصويت مجلس النواب"، معتبراً أن "ما جرى ويجري اليوم هو خرق واضح للقانون والدستور ويخلق لدينا شكوكاً حول تلك الإجراءات غير المدروسة".

وأكد المحمداوي، أن "على الكاظمي أن لا يتناسى أن الدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء لا يستطيع تعيينهم دون العودة إلى مجلس النواب كونها السلطة المختصة والمسؤولة عن هذا الأمر بشكل مباشر، وأي تصرفات خارج صلاحياته تجعله أمام طائلة المساءلة البرلمانية".