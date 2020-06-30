اذا تساءلتم يوماً كيف هي رائحة الفضاء أصبح بإمكانكم الآن اكتشافها في عطر جديد صمّمه ستيف بيرس عالم كيميائي ومؤسس شركة أوميغا إنغريدينتس.

فقد سبق وتعاقد بيرس مع وكالة ناسا الفضائية عام 2008 لتصميم "رائحة الفضاء"، وقد استغرقه الأمر حوالي أربع سنوات وأطلق الآن عطراً جديداً يسمى Eau de Space لإعادة رائحة الفضاء الخارجي إلى الأرض. وقال ريتشموند إنه كافح لتركيب رائحة العطر، مضيفًا: "يصف رواد الفضاء الرائحة بأنها مزيج من البارود وشريحة لحم مشوية والتوت وبعض شراب الروم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عطر جديد يكشف عبير الفضاء... مزيج من هذه الروائح! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.