صالح يشدد على ضرورة المضي قدماً لاستئناف ما انقطع في مسيرة بناء الدولة

شدد رئس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، على ضرورة المضي قدماً لاستئناف ما انقطع في مسيرة بناء الدولة.

وقال صالح في كلمة له بمناسبة الذكرى المئوية لثورة العشرين وتلقت الخليج 365، نسخة منها ان "نحتفل اليوم بمئوية الثورة ونستعيد في هذه اللحظة باعتزاز تضحيات الشهداء الأبرار، وبما قدمه البُناة المؤسسون، وبما رسخته النخب العلمية والثقافية والدينية والاجتماعية من قيم وأدوار ما زالت حية في وجدان شعبهم وتاريخهم الوطني العريق"، مشيراً إلى أن "الاحتفال بالذكرى المئوية هو احتفال بمئة عام من العراق الحديث بتاريخه الحافل و المتشابك، بإنجازاته و دوره المؤثر في الداخل و على صعيد المنطقة، وإخفاقاته معاً، فهناك مع الأسف أيضاً الاستبداد و العنف و الإبادة والتمييز والفساد والحروب".

وشدد السيد الرئيس على ضرورة المضي قدماً لاستئناف ما انقطع في مسيرة بناء الدولة المقتدرة ذات السيادة الكاملة، القادرة على فرض القانون ومحاربة الفساد وحماية حق المواطن في الحياة الحرة الكريمة، دولة خادمة لشعبها في سلام وأمان مع شعبها ومع جيرانها".