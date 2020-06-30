تشافي متفائل بمستقبل أفضل بعد الإعلان عن جاهزية استاد المدينة التعليمية



لم تستثن الأزمة الحالية دولة قطر التي أعيش فيها مع عائلتي. وقد تابعت سرعة استجابة السلطات القطرية للأزمة بكل حزم وثقة في أوقات بالغة الصعوبة. ويبقى الأمل الذي يضيء لنا الطريق في قطر وحول العالم، وقد جاء الإعلان عن جاهزية استاد المدينة التعليمية الشهر الجاري محمّلاً بدلالات رمزية أهمها أن المستقبل الذي ينتظرنا سيكون أفضل من الحاضر، وأن قطر تواصل مسيرتها رغم التحديات.

أثار إعجابي تكريس الحفل لتحية العاملين في الخطوط الأمامية والذي جاء ملائماً ومناسباً في توقيته. إنني أشعر بالفخر لمشاركتي في هذه الرحلة مع دولة قطر، ولدوري كسفير للجنة العليا للمشاريع والإرث منذ عام 2016.

كتب صديقي تيم كاهيل، سفير اللجنة العليا، مقالة مؤخراً تحدث فيها عن بطولة قطر 2022 باعتبارها فرصة مميزة للتعافي من تداعيات الأزمة الراهنة. فمن المتوقع أن تكون البطولة أول حدث عالمي كروي يقام بعد زوال الوباء، وهو ما أكد عليه السيد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™ في حديثه خلال برنامج الإعلان عن جاهزية الاستاد على قنوات "بي إن سبورتس".

أتفق تماماً مع تيم كاهيل وناصر الخاطر؛ فالمسؤولية والفرصة متاحة أمامنا، نحن المشجعين واللاعبين والمدربين والسفراء والإداريين ومواطني بلدان المنطقة، لتنظيم أفضل نسخة في تاريخ بطولة كأس العالم، بطولة توحّد الجميع عقب تلك الفترة غير المسبوقة من التباعد بين الأفراد في كافة المجتمعات حول العالم.

لا شك أن كرة القدم تمتلك القدرة على إعادتنا، ولو بشكل بسيط، إلى الحياة الطبيعية. فقد استُأنفت الأنشطة

أؤمن بأن كرة القدم قادرة على توحيد الثقافات والبلدان والشعوب على اختلافها، وستكون لدينا الفرصة في أن نجعل من مونديال قطر 2022 احتفالية تقرّب بين الناس من جديد عقب تجاوز هذه الأزمة، وأن نتطلع أكثر من ذي قبل لتنظيم بطولة مذهلة ومميزة ستأتي في وقت يحتاج فيه العالم بأسره إليها.

ختاماً؛ أتمنى لكم ولأحبائكم الصحة والسلامة. وأود أن استهل حديثي بتقديم التحية والعرفان لكافة العاملين في القطاع الطبي وغيره من القطاعات الحيوية كالنظافة والصيدلة والطيران، ممن يعملون بلا كلل لتوفير الغذاء وتقديم الرعاية والدواء لنا، ونقل العالقين بعيدًا عن أوطانهم إلى عائلاتهم. وأقول لكم إن ما تبذلونه من جهود استثنائية خلال هذه الأزمة يجعل منكم وبحق أبطال هذا الجيل، وسنظل ممتنين لكل فرد منكم إلى الأبد.لم تستثن الأزمة الحالية دولة قطر التي أعيش فيها مع عائلتي. وقد تابعت سرعة استجابة السلطات القطرية للأزمة بكل حزم وثقة في أوقات بالغة الصعوبة. ويبقى الأمل الذي يضيء لنا الطريق في قطر وحول العالم، وقد جاء الإعلان عن جاهزية استاد المدينة التعليمية الشهر الجاري محمّلاً بدلالات رمزية أهمها أن المستقبل الذي ينتظرنا سيكون أفضل من الحاضر، وأن قطر تواصل مسيرتها رغم التحديات.أثار إعجابي تكريس الحفل لتحية العاملين في الخطوط الأمامية والذي جاء ملائماً ومناسباً في توقيته. إنني أشعر بالفخر لمشاركتي في هذه الرحلة مع دولة قطر، ولدوري كسفير للجنة العليا للمشاريع والإرث منذ عام 2016.كتب صديقي تيم كاهيل، سفير اللجنة العليا، مقالة مؤخراً تحدث فيها عن بطولة قطر 2022 باعتبارها فرصة مميزة للتعافي من تداعيات الأزمة الراهنة. فمن المتوقع أن تكون البطولة أول حدث عالمي كروي يقام بعد زوال الوباء، وهو ما أكد عليه السيد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™ في حديثه خلال برنامج الإعلان عن جاهزية الاستاد على قنوات "بي إن سبورتس".أتفق تماماً مع تيم كاهيل وناصر الخاطر؛ فالمسؤولية والفرصة متاحة أمامنا، نحن المشجعين واللاعبين والمدربين والسفراء والإداريين ومواطني بلدان المنطقة، لتنظيم أفضل نسخة في تاريخ بطولة كأس العالم، بطولة توحّد الجميع عقب تلك الفترة غير المسبوقة من التباعد بين الأفراد في كافة المجتمعات حول العالم.لا شك أن كرة القدم تمتلك القدرة على إعادتنا، ولو بشكل بسيط، إلى الحياة الطبيعية. فقد استُأنفت الأنشطة الرياضية في بعض البلدان حول العالم. وتغيرت توجهات العديد من اللاعبين من مجرد الاستمتاع بالامتيازات إلى العطاء للمجتمعات. لقد علمتنا تلك الأزمة دروساً في الحياة. وأعتقد أن الجميع الآن أصبح يقدر الأشياء البسيطة أكثر مما مضى بعد أن عشنا جميعاً هذه التجربة الاستثنائية.أؤمن بأن كرة القدم قادرة على توحيد الثقافات والبلدان والشعوب على اختلافها، وستكون لدينا الفرصة في أن نجعل من مونديال قطر 2022 احتفالية تقرّب بين الناس من جديد عقب تجاوز هذه الأزمة، وأن نتطلع أكثر من ذي قبل لتنظيم بطولة مذهلة ومميزة ستأتي في وقت يحتاج فيه العالم بأسره إليها.ختاماً؛ أتمنى لكم ولأحبائكم الصحة والسلامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.