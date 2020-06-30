هزم كورونا بسنّ الـ 114 عاماً بهذا الدواء!

وبحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، فقد خرج الراهب تيلاهون ولدمايكل من المستشفى يوم الخميس الماضي، بعد قضاء ما يقرب من 3 أسابيع هناك.

وقد تلقّى الراهب خلال تواجده في المستشفى الأوكسجين ودواء "ديكساميثازون"، وهو "ستيرويد" رخيص ومتوفر على نطاق واسع قال باحثون في إنكلترا إنه يقلص الوفيات بنسبة تصل إلى الثلث بين المصابين بالفيروس الذين يعانون أمراضاً شديدة.



وقال وزير الصحة الإثيوبي إنّ الوزارة توصي بالاستخدام الطارئ لهذا الدواء لعلاج مرضى "كوفيد-19" الذين يحتاجون إلى تنفس اصطناعي أو أوكسجين.

وذكر حفيد تيلاهون، بنيام لولسغيد، أنّه ليس لديه شهادة ميلاد تثبت عمر الراهب، لكنّه عرض صورة له وهو يحتفل بعيد ميلاده الـ100.

وقال بنيام لوكالة "أسوشيتد برس" يوم السبت إنّ جده "كان يبدو شاباً في ذلك الوقت أيضاً".

وذكر أنه تأثّر عندما نُقل جده إلى المستشفى، مضيفاً: "لكن أنا سعيد جداً لأننا معا مرة أخرى".