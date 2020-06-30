النفط: ضبط وكر للمتاجرة بالمنتجات النفطية في بغداد



أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، الثلاثاء، أن هيئة التفتيش التابعة لها داهمت وكراً لـ"تهريب واحتكار" المنتجات النفطية في منطقة كسرة وعطش شرق العاصمة، وصادرت أكثر من ٦٠ الف لتر من مادة زيت الغاز. وقال وكيل أول مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوكر المداهم يأتي ضمن توجه الشركة بالتصدي لكل أنواع التلاعب بالمشتقات النفطية إن كانت للمتاجرة أو التهريب أو الاحتكار"، مشيداً بـ"جهود العاملين في الشركة الذين يسهرون على خدمة المواطن ويتصدون للمتاجرين بقوته".



من جانبه، ذكر مدير هيئة التفتيش علي عباس رسن السنيد أن "المداهمة جاءت اثر إشعار ومعلومة وردت إلى وحدة التهريب في الهيئة"، مبيناً أن "العملية تمت بالتعاون مع شرطة نفط الرصافة ومديرية شرطة الطاقة، وتمت مصادرة ثلاثة خزانات بالاضافة الى كمية الگاز المصادرة".



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