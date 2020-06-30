الامن الوطني في بابل يلقي القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات

اعلنت جهاز الامن الوطني في بابل، الثلاثاء، عن يلقي القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات.
وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات؛ تمكنت قوة من جهاز الامن الوطني في محافظة بابل من القاء القبض على اربعة متهمين ضمن عصابة مختصة بتجارة المخدرات بعد استحصال الموافقات القضائية".
واضاف انه "جرى نصب كمين استمر ليومين افضى الى اعتقالهم متلبسين بالجرم المشهود وبحوزتهم كمية من الكرستال والحبوب المخدرة نوع (01)؛ وقد جرى تصديق اقوالهم قضائيا واحالتهم الى المحاكم المختصة".
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