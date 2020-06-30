المناطق الأعلى حرارة والأكثر انجماداً وغزارة بالأمطار بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية



نشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأميركية، ثلاث مناطق احتلت المراتب الأولى من حيث درجات الحرارة والانجماد وغزارة بالمطر خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت المحطة أن مدينة الوفرة الكويتية احتلت المرتبة الأولى بأعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية وبدرجة حرارة بلغت 48.5 درجة مئوية. وأضافت ان منطقة كونكورديا بـ(القارة القطبية الجنوبية) احتلت المرتبة الأولى باعلى درجة انجماد في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية بتسجيلها 70.6- درجة مئوية .



وأشارت إلى أن مدينة تشو شيان الصينية احتلت المرتبة الاولى من حيث غزارة الأمطار، حيث سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية تساقط امطار فيها بلغ 318.8 ملم.

وأشارت إلى أن مدينة تشو شيان الصينية احتلت المرتبة الاولى من حيث غزارة الأمطار، حيث سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية تساقط امطار فيها بلغ 318.8 ملم.

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