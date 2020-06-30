خلية الازمة النيابية: يجب اعادة صلاحيات دوائر الصحة بالمحافظات للوزارة قبل فوات الاوان

طالبت خلية الازمة النيابية، الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باعادة صلاحيات دوائر الصحة بالمحافظات لوزارة الصحة قبل فوات الاوان.
وقال مقرر الخلية جواد الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعادة صلاحيات جميع دوائر الصحة للوزارة الام لتدارك الاخطاء القاتله قبل فوات الاوان"، مبينا ان "اللامركزية فيما يخص وزارة الصحة اسهمت وبشكل كبير بفشل اغلب دوائر الصحة المنتشرة في عموم البلاد وخصوصا بمواجهة جائحة كورونا".
واضاف الموسوي ان "الوقت مازال في صالح رئيس الوزراء لمعالجة هذه القضية لانقاذ حياة الملايين من المواطنين في المحافظات خصوصا مع تخوف وزارة الصحة من قدوم الموجة الثانية للكورونا والتي قد تكون اشد فتكا على حياة المواطنين".
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