إصابة قائد بالحرس الثوري الإيراني في تفجير استهدف سيارتين جنوب شرقي البلاد

اعلن النائب في مجلس الشورى الاسلامي فداحسين مالكي عن تفجیر ارهابي استهدف سيارتين للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، اسفر عن اصابة قائد الحرس الثوري بالمنطقة.
ونقلت وكالة فارس عن مالكي قوله، ان "الهجوم الارهابي الذي تعرضت له سيارتا الحرس الثوري لم يسفر عن وقوع ضحايا".
واضاف، ان "الهجوم نفذته زمرة جيش الظلم (ما يسمى بجيش العدل) حين عبور سيارتين تابعتين للحرس الثوري في المنطقة".
وتابع النائب مالكي، ان "الزمرة كانت قد زرعت عبوتين ناسفتين في الطريق انفجرت احداهما حين عبور سيارتين للحرس الثوري، ولم يسفر الانفجار عن وقوع ضحايا الا ان قائد الحرس الثوري في المنطقة اصيب بجراح".
ونفى النائب في مجلس الشورى الاسلامي "اشاعة اسر عدد من قوات حرس الثوري في هذا الهجوم الارهابي".
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