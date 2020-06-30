نجاح الاختبارات الأولية لثلاثة نماذج من لقاح مضاد لكورونا في روسيا

أعلن مركز "فيكتور" الروسي المختص في علم الأوبئة والفيروسات، أن الاختبارات الأولية التي أُجريت على ثلاثة نماذج للقاح ضد فايروس كورونا، تمت بنجاح.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مدير المركز رينات ماكسيوتوف، اليوم الثلاثاء، أن النماذج الثلاثة للقاح ضد فايروس كورونا "كوفيد-19" نجحت في اختبارها على تكوين مناعة لدى المصابين للتصدي للفايروس.
وأوضح ماكسيوتوف أن عدداً من الفرق، التي تضم أكثر من 100 مختص يعملون على إنتاج لقاح من الجيل الأول ضد فايروس كورونا.
وقال في تصريحه: "إن أهم شيء هو أن تتكون حماية من الفايروس لدى الأشخاص الذين سيتم تطعيمهم"، مضيفا أن "إنتاج دواء آمن، وقادر على تكوين هذه المناعة، هو ما يمثل الصعوبة الأكبر"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأوضح ماكسيوتوف أن عدداً من الفرق، التي تضم أكثر من 100 مختص يعملون على إنتاج لقاح من الجيل الأول ضد فايروس كورونا.
وقال في تصريحه: "إن أهم شيء هو أن تتكون حماية من الفايروس لدى الأشخاص الذين سيتم تطعيمهم"، مضيفا أن "إنتاج دواء آمن، وقادر على تكوين هذه المناعة، هو ما يمثل الصعوبة الأكبر"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
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