وزيرة الهجرة: لهذا السبب لم يتم عودة نازحي خانقين

كشفت وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، الاثنين، عن اسباب عدم عودة نازحي خانقين، فيما تعهدت بمخاطبة الدائرة المركزية للاسراع بإعمار المناطق المدمرة وتسهيل عودة النازحين.

وقالت جابرو في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الوزارة مستمرة بالتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية لإغاثة وإيواء النازحين، فضلاً عن التنسيق مع الوزارات المعنية كالتجارة والكهرباء والنقل لغرض توفير كل ما تحتاجه العائلة النازحة".

وأكدت خلال تفقدها العوائل النازحة القاطنة في مخيمي الوند الاول والثاني التابعين لقضاء خانقين بمحافظة ديالى برفقة مستشار الوزارة محمد جواد ومدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهاكير وقائمقام القضاء دلير ساية للوقوف على اهم متطلبات النازحين ووضع السبل الكفيلة بتسريع عودتهم إلى ديارهم ان "الوزارة عازمة على بحث أسباب عزوف بعض العوائل النازحة عن العودة إلى أماكن سكناها الأصلية وتقديم الحلول الناجعة لمشاكلها والعمل على انهاء ملف النزوح بعد عودة آخر عائلة نازحة الى محل سكناها الاصلي لتكرس جهودها في اغاثة العوائل العائدة".

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وتابعت ان "التلكؤ في عمل دائرة تعويضات المناطق المدمرة حال دون عودة نازحي خانقين"، موضحة ان "اغلب العوائل ترغب بالعودة ولكن هناك اسباب تحول دون ذلك، بضمنها الدمار الذي خلفته عصابات داعش الارهابية، وتلكؤ عمل الدائرة الفرعية التابعة لدائرة تعويضات اعمار المناطق المدمرة".

وتعهدت "بمخاطبة الدائرة المركزية للاسراع بإعمار المناطق المدمرة وتسهيل عودة النازحين"، مشددة "على الدوائر المعنية في وزارة الصحة ومديرية الدفاع المدني كافة في المحافظة لتعفير وتعقيم مخيمات النازحين كافة وبشكل دوري الى جانب توزيع الكمامات الطبية والسلات الصحية بين النازحين لدرء الإصابة عنهم بفيروس كورونا".

من جهته، اشاد قائمقام القضاء دلير ساية بجهود الوزارة متمثلة بوزيرتها وما قدمته كوادر الوزارة من خدمات كبيرة للاسر النازحة في المخيمات وخارجها، متمنيا تحقيق عودة آخر عائلة نازحة في هذا العام وغلق جميع المخيمات في القضاء.