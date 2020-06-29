افاد مصدر طبي، الاثنين، بأنه تم تسجيل ٤٩٧ حالة شفاء جديدة ضمن جانب الكرخ.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم اليوم تسجيل ٤٩٧ حالة شفاء جديدة ضمن جانب الكرخ، بعدما ظهرت نتائج التحاليل المختبرية لهم والتي كانت سالبة".
واضاف ان "هؤلاء غادروا المستشفيات التي كانوا يتعالجون فيها".
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