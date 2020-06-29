صالح يؤكد لسفراء اوربيين ضرورة العمل المشترك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر بغداد، اليوم الإثنين، سفراء عددٍ من الدول الأوروبية في العراق، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات مع الدول الأوروبية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، والتأكيد على أهمية الحفاظ على سيادة العراق وحماية أمنه واستقراره، فضلاً عن استعراض آخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة".

وأكد صالح بحسب البيان "الحرص على تطوير علاقات الصداقة مع الاتحاد الأوروبي بما يسهم في تعزيز جهود ترسيخ السلام في المنطقة والعالم، مشيداً بـ"دور الاتحاد في الحرب ضد الإرهاب".

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وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "العراق ينظر باهتمام بالغ لتطوير التعاون والشراكة الاقتصادية مع الدول الأوروبية خدمةً للمصالح المشتركة"، مشدداً على "ضرورة التنسيق والعمل المشترك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا واثارها على الأوضاع الاقتصادية".

بدورهم جدد السفراء، وفقاً للبيان "دعمهم للسيادة العراق واستقراره، والالتزام بجهود محاربة الإرهاب، وتطوير التعاون لمواجهة وباء كورونا بما يضمن سلامة الشعوب".