كورونا.. ​دولة أوروبية تعتزم الدفع لصدور قرار عن مجلس الأمن بشأن الفايروس

أعلن هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا، أن بلاده سوف تنتهز فرصة رئاستها الدورية لمجلس الأمن الدولي للدفع من أجل إصدار قرار بشأن جائحة فيروس كورونا.
وأضاف ماس:" لا يمكن أن يقف مجلس الأمن صامتا، بينما العالم كله يتعامل مع مثل هذه الجائحة".
ومن المقرر أن تتولى ألمانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لمدة شهر اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وتسبب نزاع بين الولايات المتحدة والصين حول دور منظمة الصحة العالمية، في عرقلة صدور قرار من مجلس الأمن حول جائحة كورونا.
واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية بمحاباة الصين.
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