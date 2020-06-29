الكويت لدول الاتحاد الاوربي: سنعاملكم بالمثل

وذكرت صحيفة الرأي الكويتية نقلا عن مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي مؤكدا أنه "في حال لم يتم إدراج الكويت ضمن القائمة المذكورة، فإن كل الخيارات ستكون مطروحة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على مواطني دول الاتحاد الأوروبي عند دخول البلاد"، مشيراً إلى "أن هناك عدداً من الدول خارج الاتحاد الأوروبي لم تضع اشتراطات على دخول الكويتيين لأراضيها".واضاف أن "هناك اتفاقيات ثنائية بين الكويت وبين الدول الأوروبية، كل على حدة، في ما يتعلق بقطاعات عدة منها التعليم والعلاج"، مستغرباً "هذا التوجه من الإدارة الجديدة في المفوضية الأوروبية في حال حدوثه".

من جهته، أكد سفير الاتحاد لدى البلاد كريستيان تودور، أن النقاش لا يزال مستمراً لاعتماد القائمة النهائية، بناء على تطور الأوضاع الصحية داخل كل دولة.

وتوقع تودور أن" تصدر قائمة الدول التي سيتم فتح الحدود الخارجية معها هذا الأسبوع".



وكان الاتحاد الأوروبي أصدر قراراً قبل أيام، بالسماح للسفر من وإلى بعض الدول، التي وصل عددها إلى 15 دولة من بينها الصين، بشرط تنفيذ بعض الاشتراطات.

وأظهرت مسوّدة لقوائم الدول المسموح لرعاياها السفر لدول الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 تموز المقبل، نشرتها صحيفة "يورونيوز"، أن مواطني لبنان وتونس والمغرب والجزائر ومصر مخوّلون بالسفر إلى دول الاتحاد السبع والعشرين، فيما كان بارزاً غياب دول عدة من القائمة، مثل البرازيل والولايات المتحدة وروسيا.

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وذكرت الصحيفة أن القائمة الكاملة لـ54 دولة، التي يسمح لمواطنيها بدخول دول الاتحاد، وفقاً للمسوّدة، هي:

المغرب، الجزائر، مصر، تونس، لبنان، مدينة الفاتيكان، موناكو، الجبل الأسود، إمارة أندورا، صربيا، البوسنة والهرسك، أوكرانيا، ألبانيا، تركيا، كوسوفو، جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، تركمانستان، فيتنام، الصين، تايلند، ميانمار، منغوليا، اليابان، كوريا الجنوبية، جورجيا، مملكة بوتان، اندونيسيا، أوزبكستان، الهند، طاجيكستان، كازاخستان، جمهورية بالاو، نيوزيلندا، أستراليا، دومينيكا، جزر البهاما، سانت لوسيا، أوروغواي، جامايكا، كوبا، جمهورية غيانا، باراغواي، فنزويلا، نيكاراغوا، كوستاريكا، كندا، أنغولا، ناميبيا، أوغندا، موزمبيق، جمهورية موريشيوس، زامبيا، رواندا، إثيوبيا.

