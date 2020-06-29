الموقف الوبائي في العراق.. حالات الشفاء تفوق الإصابات

وأضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 1749) اإصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 241
بغداد / الكرخ 184
مدينة الطب 2
النجف الأشرف 87
السليمانية 95
أربيل 40
دهوك 4
كربلاء 84
كركوك 50
ديالى 57
واسط 56
بابل 82
البصرة 218
ميسان 124
الديوانية 138
ذي قار 200
الأنبار 5
نينوى 12
صلاح الدين 50
المثنى 20 ".
وتابع، أن "حالات الشفاء بلغت 1852 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 292
بغداد الكرخ 461
النجف 48
السليمانية 14
أربيل 27
كركوك 31
كربلاء 57
ديالى 66
واسط 240
البصرة 127
ميسان 114
بابل 30
ذي قار 163
الديوانية 16
الأنبار 91
نينوى 21
صلاح الدين 33
المثنى 21".
وأشار البيان، إلى "تسجيل 83 حالة وفاة وكما يلي :
بغداد الرصافة 19
بغداد الكرخ 8
مدينة الطب 6
النجف 1
السليمانية 4
اربيل 2
كربلاء 3
كركوك 3
ديالى 7
واسط 5
البصرة 6
ميسان 6
بابل 3
الديوانية 1
ذي قار 4
الأنبار 1
المثنى 1
صلاح الدين 3".
وختمت وزارة الصحة بيانها بالقول إن "مجموع الإصابات بفايروس كورونا في العراق يبلغ : 47151، ومجموع حالات الشفاء : 22974، وإجمالي الراقدين: 22338، والراقدين في العناية المركزة: 336، ومجموع الوفيات: 1839".
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