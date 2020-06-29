الموقف الوبائي في العراق.. حالات الشفاء تفوق الإصابات

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم فحص (11172 ) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (532120 )".وأضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 1749) اإصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 241بغداد / الكرخ 184مدينة الطب 2النجف الأشرف 87السليمانية 95أربيل 40دهوك 4كربلاء 84كركوك 50ديالى 57واسط 56بابل 82البصرة 218ميسان 124الديوانية 138ذي قار 200الأنبار 5نينوى 12صلاح الدين 50المثنى 20 ".

وتابع، أن "حالات الشفاء بلغت 1852 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 292

بغداد الكرخ 461

النجف 48

السليمانية 14

أربيل 27

كركوك 31

كربلاء 57

ديالى 66

واسط 240

البصرة 127

ميسان 114

بابل 30

ذي قار 163

الديوانية 16

الأنبار 91

نينوى 21

صلاح الدين 33

المثنى 21".

وأشار البيان، إلى "تسجيل 83 حالة وفاة وكما يلي :

بغداد الرصافة 19

بغداد الكرخ 8

مدينة الطب 6

النجف 1

السليمانية 4

اربيل 2

كربلاء 3

كركوك 3

ديالى 7

واسط 5

البصرة 6

ميسان 6

بابل 3

الديوانية 1

ذي قار 4

الأنبار 1

المثنى 1

صلاح الدين 3".

وختمت وزارة الصحة بيانها بالقول إن "مجموع الإصابات بفايروس كورونا في العراق يبلغ : 47151، ومجموع حالات الشفاء : 22974، وإجمالي الراقدين: 22338، والراقدين في العناية المركزة: 336، ومجموع الوفيات: 1839".