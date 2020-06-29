القبض على أربعة متهمين بالسرقة في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، القبض على أربعة متهمين بالسرقة في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "إخباراً ورد بسرقة عجلة من أمام أحد الدور السكنية وسط بغداد، وعلى الفور تم اخذ الموافقات الرسمية والانتقال إلى محل الحادث للمباشرة بالتحري وجمع المعلومات التي أدت الى التوصل للجاني والقبض عليه وضبط العجلة المسروقة بحوزته وإعادتها إلى مالكها الشرعي وفق الضوابط الأصولية".



وفي السياق، أضافت المديرية، أن "مفارز مكتب مكافحة إجرام (النهروان) تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين آخرين بالسرقة قاموا بسرقة أموال ومصوغات من إحدى الدور السكنية شرق العاصمة"، مشيرةً إلى "تدوين أقوال المتهمين قضائياً بالاعتراف، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق المادة (٤٤٣) ق.ع".

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