المركزي للاحصاء: نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي بلغ 1100 دولار

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في احصائية له اطلعت عليها الخليج 365، إن "متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للنصف الأول من العام الحالي 2020 بلغ مليوناً و341 الف دينار أو ما يعادل 1100 دولار، مقارنة بالفصل الأول من عام 2019 التي بلغت فيها مليوناً و707 ألف دينار او ما يعادل 1300 دولار بانخفاض بلغ 12.3%".وأضاف، أن "متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للنصف الأول من العام الحالي انخفض أيضاً عن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي للفصل الرابع من عام 2019 التي بلغ 1400 دولار وبمعدل 21.4%".

وكشفت دراسة للامم المتحدة، في عام 2018 أن العراق يحتل المركز 108 عالمياً والـ10 عربياً من بين 122 دولة، في ترتيب الدول عالمياً لجهة مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالدولار سنوياً، فيما جاءت قطر بالمرتبة الاولى عالمياً وتذيلت المغرب التصنيف العالمي بالمركز 122.