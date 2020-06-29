المركزي للاحصاء: نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي بلغ 1100 دولار

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، الاثنين، أن نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي للفصل الأول من العام الحالي بلغ 1100 دولار.
وأضاف، أن "متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للنصف الأول من العام الحالي انخفض أيضاً عن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي للفصل الرابع من عام 2019 التي بلغ 1400 دولار وبمعدل 21.4%".
وكشفت دراسة للامم المتحدة، في عام 2018 أن العراق يحتل المركز 108 عالمياً والـ10 عربياً من بين 122 دولة، في ترتيب الدول عالمياً لجهة مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالدولار سنوياً، فيما جاءت قطر بالمرتبة الاولى عالمياً وتذيلت المغرب التصنيف العالمي بالمركز 122.
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