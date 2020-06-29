بالصور: طرق مبتكرة لفرض التباعد الاجتماعي لن تخطر على البال!

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وفي التفاصيل أنّ المطاعم والمقاهي تحاول في جميع أنحاء العالم إيجاد الطرق الكفيلة بالحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي من دون التآثير على عادات الزبائن. بعض المطاعم التي بقيت لأكثر من شهرين مغلقة توصلت إلى طرق مبتكرة لفرض مسافات التباعد الاجتماعي.
وتراوحت طرق بعض المطاعم ما بين الدروع الواقية والمساحات الفردية الشبيهة بالبيوت البلاستيكية إلى وضع بعض الزبائن في أنابيب مطاطية، في حين عمد البعض إلى وضع الدمى المحشية من دباديب على الطاولات.
للمزيد شاهدوا الصور المرفقة.
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