'لا نمزح مع أحد'.. طهران: لدينا ثلاثة سيناريوهات للرد على تمديد حظر التسليح

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "استمرار الحظر التسليحي ضد إيران ستترتب عليه تبعات تتحملها الدول الغربية جميعها"، مهددا بأن "إيران لا تمزح مع أحد بشأن قدراتها الدفاعية سواء في ظل الحظر التسليحي أو دونه".وأضاف موسوي: "لدينا 3 سيناريوهات للرد على تمديد الحظر التسلحي إذا ما تم وستنفذ هذه السيناريوهات في وقتها وبناء على ما سيتخذ من قرارات حيال الأمر"، مؤكداً أن بلاده تعتقد أن الخطوة الأمريكية بشأن تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي لن يكون لها أي نتيجة.

ولفت متحدث الخارجية الإيرانية، إلى أن "وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيشارك في اجتماع يوم غد في مجلس الأمن حول تطبيق القرار 2231".



وبحسب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، سيكون مسموحا لإيران بدءا من تشرين الأول المقبل بيع وشراء الأسلحة التقليدية.