'سامسونغ' تستعد للكشف عن هاتفين قابلين للطي

وأشار تقرير منشور على موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "سامسونغ" تستعد للكشف عن هاتفين جديدين قابلين للطي في النصف الثاني من عام 2020.

ومن المتوقع أن تكون تلك الهواتف القابلة للطي بأسعار معقولة، وفقا لما ذكرته مصادر من داخل الشركة الكورية الجنوبية.



وتستعد "سامسونغ" لأن تكشف النقاب عن "غلاكسي فولد 2" وإصدار الجيل الخامس من "غلاكسي زد فليب"، في حدث عالمي خلال شهر أغسطس/ آب المقبل.

ولكن المصادر رجحت أن "سامسونغ" ستكشف عن هاتف "غلاكسي فولد لايت" ذو السعر الاقتصادي في نفس الحدث أيضا.

وترجح المصادر أن يتم بيع هاتف "غلاكسي فولد لايت" بنحو نصف سعر هاتف "غلاكسي فولد" الاعتيادي، بحسب "سبوتنك".

وتوقع المراجعون الفنيون أن مواصفات "غلاكسي فولد 2" الرئيسية ستكون عبارة عن شاشة 7.7 بوصة بوضعها الكامل و6.23 بوصة عند وضع الطي.



وستستخدم "سامسونغ" زجاجا فائق الرقة والمرونة المعروف باسم UTG، ولكن لن يكون مزودا بقلم "إس بين" الذكي.