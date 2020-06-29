ضبط شخصين 'استغلا' جائحة كورونا وتلاعبا بأسعار مواد طبية وسط بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم باحتكار جهاز منظم الأوكسجين وآخر يبيع أسطوانة الأوكسجين بأسعار مرتفعة وسط بغداد، مشيرة الى أن المتهمين "استغلا" الوضع الصحي في البلد.
وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "استنادا لمعلومات استخباراتية من قبل المصادر القت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على أحد المتهمين صاحب محل لبيع المستلزمات الطبية في شارع السعدون".
واوضحت ان "المتهم يقوم باحتكار جهاز منظم الأوكسجين لغرض بيعة بأسعار مضاعفة في الأيام القادمة، حيث تم ضبط ١٥٠ قطعة من الجهاز اعلاه، فضلا عن إلقاء القبض على متهم آخر يقوم ببيع اسطوانات الأوكسجين بمبلغ خمسمئة ألف دينار مستغلا الوضع الصحي الذي يمر به البلد".
واوضحت ان "المتهم يقوم باحتكار جهاز منظم الأوكسجين لغرض بيعة بأسعار مضاعفة في الأيام القادمة، حيث تم ضبط ١٥٠ قطعة من الجهاز اعلاه، فضلا عن إلقاء القبض على متهم آخر يقوم ببيع اسطوانات الأوكسجين بمبلغ خمسمئة ألف دينار مستغلا الوضع الصحي الذي يمر به البلد".
وتابعت، "تم إلقاء القبض علية داخل داخل مكتبه أثناء ممارستة بالجرم المشهود وضبط ٥ قناني اوكسجين محتكرة مع العرض أن المكتب غير مجاز رسمياً ببيع المستلزمات الطبية، وتم ضبط المواد الطبية بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهمين للجهات المختصة".
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