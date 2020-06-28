وزير الصحة الأمريكي يدق ناقوس الخطر بشأن مكافحة فيروس كورونا

وقال أليكس عازار في تصريح لشبكة "CNN" الأمريكية يوم الأحد، إن "النافذة ستغلق" أمام الولايات المتحدة للسيطرة على فيروس كورونا.

وأشار وزير الصحة إلى أن حالات الإصابات المؤكدة تتزايد في معظم أنحاء البلاد وأن بعض الولايات تتعامل مع أعداد قياسية من المستشفيات.



وتابع قائلا: الأمور مختلفة تماما عما كانت عليه قبل شهرين.. حالة مختلفة تماما، هذا موقف خطير جدا للغاية.. النافذة تغلق أمامنا لاتخاذ الإجراءات والتحكم في ذلك".

وأشار الوزير إلى أن الولايات المتحدة في وضع أفضل للتعامل مع الوباء من ذي قبل، متحدثا عن زيادة في الاختبارات، وتتبع الاتصال، وقدرة المستشفيات، واحتياطيات معدات الحماية الشخصية، والتقدم نحو العلاجات واللقاحات المحتملة للفيروس.

وردا على سؤال حول طلب إدارة ترامب إلى المحكمة العليا لإبطال قانون الرعاية "أوباما كير" وسط الجائحة، قال عازار إنهم سيعملون مع الكونغرس على خطة بديلة.



وصرح: "لقد أوضحنا أن المحكمة العليا تلغي كل أو جزءا كبيرا من "أوباما كير" لأنه معطل دستوريًا أو قانونيا، وسنعمل مع الكونغرس لإنشاء برنامج يحمي حقا الأفراد الذين يعانون من ظروف موجودة مسبقا"، مضيفا أن التفاصيل الدقيقة ستعتمد على قرار المحكمة.