يواصل موظفو العقود في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تظاهراتهم لليوم الـ12 على التوالي مطالبين الحكومة بتنفيذ مطالبهم وتحويلهم الى الملاك الدائم.
وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من موظفي العقود في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يواصلون التظاهر امام رئاسة مجلس الوزراء من اجل تحقيق مطالبهم.
وأضاف أن الموظفين، تظاهروا لليوم الثاني عشر على التوالي مطالبين الحكومة بتنفيذ مطالبهم وتحويلهم الى الملاك الدائم، كونهم قضوا فترة طويلة وهم يعملون بنظام العقود.
وأضاف أن الموظفين، تظاهروا لليوم الثاني عشر على التوالي مطالبين الحكومة بتنفيذ مطالبهم وتحويلهم الى الملاك الدائم، كونهم قضوا فترة طويلة وهم يعملون بنظام العقود.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الـ12 على التوالي.. أصحاب عقود وزارة التعليم يتظاهرون لتنفيذ مطالبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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