لليوم الـ12 على التوالي.. أصحاب عقود وزارة التعليم يتظاهرون لتنفيذ مطالبهم

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من موظفي العقود في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يواصلون التظاهر امام رئاسة مجلس الوزراء من اجل تحقيق مطالبهم.

وأضاف أن الموظفين، تظاهروا لليوم الثاني عشر على التوالي مطالبين الحكومة بتنفيذ مطالبهم وتحويلهم الى الملاك الدائم، كونهم قضوا فترة طويلة وهم يعملون بنظام العقود.

