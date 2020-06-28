التربية تُحدد موعد إجراء امتحانات الكورس الثاني لطلبة الكلية التربوية المفتوحة

حددت وزارة التربية، الأحد، 26 آب المقبل موعداً لإجراء امتحانات الكورس الثاني لطلبة الكلية التربوية المفتوحة.

وقال المكتب الإعلامي في الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "رئاسة الكلية المفتوحة حددت يوم الاربعاء الموافق 26 آب 2020 موعداً لبدء امتحانات الكورس الثاني الخاص بها، وبما يماثلها عند وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".



وأضاف البيان أن "الكلية التربوية وفرت الامور اللوجستية والفنية الضرورية لإنجاح العملية الامتحانية، فضلاً عن تنسيقها مع الجهات الصحية والامنية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة الاعزاء".

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