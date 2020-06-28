أكثر من 2.5 مليون إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

وأضافت المراكز الأمريكية أنها وثقت زيادة 44703 حالات عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 508 ليصل الإجمالي إلى 125484 حالة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 يونيو مقارنة بالتقرير السابق.



ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.