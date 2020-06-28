تمديد حظر التجوال في كربلاء لغاية مساء السبت المقبل

وقال الخطابي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناءً على العديد من المناشدات وحفاظا على سلامة المواطنين تقرر تمديد حظر التجوال في محافظة كربلاء لغاية مساء السبت القادم".

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من، اليوم الأحد، عن تسجيل 2140 اصابة جديدة بفيروس كورونا و96 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية 1184 مصاباً بالفيروس.

