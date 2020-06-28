ذوو مصابين بالصرع يشكون من غياب الدواء الخاص بالمرض

شكا عدد من ذوي المصابين بالصرع في كربلاء، الاحد، من غياب الدواء الخاص بالمرض، مطالبين الحكومة بضرورة الاسراع بتوفيره.

وقال ذوو المرضى في احاديث لـ الخليج 365، "هنالك غياب للدواء الخاص بمرضى الصرع وهو (التكرتكول) من الصيدليات الخاصة ومذاخر الادوية الخاصة والعامة والمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية منذ اكثر من اسبوعين".

وطالب هؤلاء وزير الصحة ورئيس الوزراء بـ"ضرورة الاسراع بتوفير العلاج الخاص بالمرضى وفي حال عدم توفيره سينعكس سلباً على حياتهم ويزيد من نوبات الصرع لديهم".