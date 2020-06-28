وفاة عضو مجلس محافظة سابق في النجف بفيروس كورونا



توفي عضو مجلس محافظة النجف السابق فرحان مهدي العامري، الأحد، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وذكرت عائلة العامري في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "عضو مجلس محافظة النجف الأشرف السابق فرحان العامري توفي، اليوم، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا". وأضافت أن "عشيرة الفقيد تعتذر عن إقامة مجلس الفاتحة بسبب الأوضاع الصحية في البلاد".





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