الكاظمي: التحدي الحقيقي يكمن في محاربة المرض الأكبر وهو الفساد وسوء الإدارة

اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، أن التحدي الحقيقي يكمن في محاربة المرض الأكبر وهو الفساد وسوء الإدارة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء، استقبل، اليوم الأحد، طفلاً عراقياً من المصابين بمرض السرطان مع عائلته، كان من بين الأطفال الذين اطلع على أحوالهم وتلقيهم الرعاية خلال زيارة سابقة الى مستشفى الأطفال"، مشيراً الى أن "الطفل العراقي قد أبدى رغبته بلقاء رئيس مجلس الوزراء عبر مقاطع فيديو".



وعبّر الكاظمي عن أمله ودعمه للطفل في "حربه مع المرض الخبيث"، مؤكداً أن "العراق الذي نعتزم أن نعبر به الى برّ الأمان، يجب أن يكون عراقاً يحظى فيه الجميع بالرعاية الصحية المثلى، وأن التحدي الحقيقي يكمن في محاربة المرض الأكبر، وهو الفساد وسوء الإدارة، من أجل حماية أطفالنا وعوائلنا ورسم مستقبل أكثر إشراقاً لهم".