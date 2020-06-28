الكربولي: اصلاح الهيئات لن يتحقق بتبديل رؤسائها فقط وانما مدرائها التنفيذيين

اعتبر النائب محمد الكربولي، الاحد، أن اصلاح الهيئات المستقلة لن يتحقق بتبديل رؤسائها فقط وانما مدرائها التنفيذيين.



وقال الكربولي في تغريدة له على تويتر، إن "اصلاح الهيئات (المستقلة) لن يتحقق بتبديل رؤسائها فقط وانما بتبديل مدرائها التنفيذيين الذين يشكلون عمود صفقات الفساد".

وأضاف أن "خلفهم تقف اخطبوطات المكاتب الاقتصادية التي تمتص بها الاحزاب دماء العراقيين".