لفقدان اثنين من رموزه.. الزوراء يلغي احتفاليته بالذكرى الـ'51' لتأسيس النادي

رياضة 2020-06-28 | 18:34 521 مشاهدة قررت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، الغاء احتفالية الذكرى الـ"51" لتأسيس النادي بسبب رحيل اثنين من رموزه "احمد راضي وعلي هادي.



وأضاف "نسأل الله أن يرحمهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان وأن يبعد هذا الوباء عن عراقنا الحبيب وتعود الحياة كما كانت في السابق".

وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "الهيئة الادارية لنادي الزوراء، تقرر الغاء احتفاليتها بالذكرى ال "51" لتأسيس النادي وذلك لفقدان أثنين من رموز النادي الكابتن أحمد راضي والكابتن علي هادي، إثر اصابتهم بفايروس كورونا ".وأضاف "نسأل الله أن يرحمهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان وأن يبعد هذا الوباء عن عراقنا الحبيب وتعود الحياة كما كانت في السابق".

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