'آمن وفعال'.. نتائج مبشرة للقاح صيني جديد ضد كورونا

وهذا ثاني لقاح محتمل من الشركة يسفر عن نتائج مشجعة في التجارب السريرية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، اليوم الأحد، في منشور على موقع "ويتشات" الصيني للتواصل الاجتماعي، إنه "وفقا لبيانات أولية فقد حفز اللقاح التجريبي، الذي طورته وحدة تابعة لها مقرها بكين، إنتاج أجسام مضادة بمستويات عالية في كل المشاركين الذين تلقوه في‭ ‬المرحلة الأولى لتجربة سريرية على مرحلتين تشمل 1120 من الأصحاء.



لكن الشركة لم تفصح عن مشاهدات محددة.

وسمحت السلطات لشركات ومراكز أبحاث صينية بتجربة 8 لقاحات محتملة على البشر في الصين وخارجها، مما وضعها في موقع متقدم في السباق نحو تطوير لقاح للوقاية من مرض "كوفيد 19" الذي تسبب في وفاة ما يقرب من نصف مليون شخص في أنحاء العالم حتى الآن.

وقالت الشركة، التابعة لمجموعة "سينوفارم" الحكومية للأدوية هذا الشهر، إن "لقاحا محتملا آخر أنتجته وحدتها الموجودة في مدينة ووهان حفز أيضا إنتاج مستويات مرتفعة من الأجسام المضادة بأمان لدى مشاركين في تجارب سريرية، وذلك بناء أيضا على نتائج أولية".



ويحتاج أي لقاح لأن يثبت فاعليته في مرحلة ثالثة من الاختبارات على البشر تشمل آلاف المشاركين، قبل أن يتسنى السماح بطرحه للبيع.

وكانت الشركة الصينية قالت، الثلاثاء، إنها ستجري تجربة سريرية في"المرحلة الثالثة" من اختبارات لقاح لفيروس كورونا المستجد، دون أن تذكر اسم اللقاح الذي ستجري تجربته.