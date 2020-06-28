كاتانيتش يضيف لؤي العاني لقائمة اسود الرافدين

وكان "فيفا" قد أعلن يوم امس، ان اللاعب لؤي العاني بإمكانه المشاركة مع اسود الرافدين بعد سلامة أوراقه وعدم مشاركته مع المنتخب المغربي لكرة القدم.

وقال الناطق باسم اتحاد الكرة هشام محمد في حديث للسومرية نيوز، إن "مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، قرر إضافة اللاعب لؤي العاني الى قائمته الأولية استعداداً للتصفيات".



وأضاف محمد أن "كاتانيتش، ابدى اعجابه باللاعب لؤي العاني بعد المستويات التي قدمها في المباريات التجريبية للمنتخب الأولمبي وسيمنح اللاعب فرصة لإثبات قيمته على ارض الملعب".

وكان كاتانيتش، قد أعلن في العاشر من شهر حزيران الجاري، القائمة الأولية لاسود الرافدين والتي ضمت 34 لاعباً.

