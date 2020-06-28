كاتانيتش يضيف لؤي العاني لقائمة اسود الرافدين

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2020-06-28 | 18:13
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قرر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، سريتشكو كاتانيتش، إضافة اللاع لؤي العاني لقائمة اسود الرافدين الأولية التي ستبدأ التحضير للتصفيات الآسيوية والمزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر تشرين الأول المقبل.
وقال الناطق باسم اتحاد الكرة هشام محمد في حديث للسومرية نيوز، إن "مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، قرر إضافة اللاعب لؤي العاني الى قائمته الأولية استعداداً للتصفيات".
وأضاف محمد أن "كاتانيتش، ابدى اعجابه باللاعب لؤي العاني بعد المستويات التي قدمها في المباريات التجريبية للمنتخب الأولمبي وسيمنح اللاعب فرصة لإثبات قيمته على ارض الملعب".
وكان كاتانيتش، قد أعلن في العاشر من شهر حزيران الجاري، القائمة الأولية لاسود الرافدين والتي ضمت 34 لاعباً.
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