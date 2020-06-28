قذائف هاون تستهدف قرى في دهوك

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "اكثر من ٢٥ قذيفة استهدفت، اليوم، عدة قرى في محافظة دهوك".

وأضاف المصدر، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن القصف تركي".