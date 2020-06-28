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قذائف هاون تستهدف قرى في دهوك

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أفاد مصدر أمني في محافظة دهوك، الأحد، بسقوط قذائف هاون على عدة قرى في المحافظة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "اكثر من ٢٥ قذيفة استهدفت، اليوم، عدة قرى في محافظة دهوك".

وأضاف المصدر، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن القصف تركي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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