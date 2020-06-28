قذائف هاون تستهدف قرى في دهوك

أفاد مصدر أمني في محافظة دهوك، الأحد، بسقوط قذائف هاون على عدة قرى في المحافظة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "اكثر من ٢٥ قذيفة استهدفت، اليوم، عدة قرى في محافظة دهوك".
وأضاف المصدر، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن القصف تركي".
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