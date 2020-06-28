ولاية أمريكية تسجل 8530 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الأحد، 8530 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد أن أعلنت أمس السبت رصد رقم قياسي لحصيلة الحالات اليومية بـ9585 مصابا.
كما ذكرت هيئة الصحة أن عدد الوفيات المسجلة بالفيروس في فلوريدا ارتفع بواقع 29 حالة جديدة مقابل 24 أمس السبت، ليصل إلى مستوى 3518 شخصا، بينهم 99 مواطنا من الولاية توفوا خارج أراضيها.
كما ارتفع عدد المصابين في المستشفيات بواقع 108 أشخاص ليبلغ مستوى 14244 حالة.
وتشهد الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا نظرا لتسارع انتشار التفشي في عدد من الولايات على رأسها فلوريدا وتكساس وأوكلاهوما وميزوري وميسيسيبي.
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