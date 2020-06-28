المنافذ تعلن ضبط مواد كيماوية شديدة الخطورة في منفذ أم قصر الاوسط

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، عن ضبط مواد كيماوية شديدة الخطورة في منفذ أم قصر الاوسط.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "وفقاً لمعلومات مؤكدة تم على إثرها تشكيل لجنة للكشف ومعاينة حاوية حجم 40 قدم متروكة داخل الحرم الكمركي لمعرفة محتوياتها ، حيث تبين بعد فتحها من قبل اللجنة أنها تحتوي على مواد كيماوية شديدة الخطورة وتحتاج إلى موافقات خاصة لاستيرادها".



وأضافت أن "اللجنة تمكونت من ممثل شعبة البحث والتحري مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط وممثل مركز شرطة الكمرك وممثل شعبة التراخيص والاستخبارات وموظف مديرية الكمرك الذين بدورهم قاموا بغلق الحاوية بالسيل الكمركي وعرض نتائج لجنة الكشف أمام أنظار قاضي تحقيق أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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