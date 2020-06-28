العمل تعلن اطلاق ملحق رواتب الإعانة الاجتماعية للبطاقات المغلقة

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، عن اطلاق ملحق رواتب الإعانة الاجتماعية للبطاقات المغلقة. وقالت الوزارة في بيان لها، إنها "اطلقت ملحق رواتب الإعانة الاجتماعية للبطاقات المغلقة لـ(١٢٥٨٧) أسرة". Advertisements وتشهد بغداد والمحافظات حظراً جزئياً للتجوال ضمن اجراءات الحكومة للسيطرة على فايروس كورونا.

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