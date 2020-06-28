دولة عربية تتصدر المركز الأول عالمياً بعدد المدخنين

تصدر الأردن، المركز الأول عالميا بعدد المدخنين، وفق آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.
وبلغت التكلفة السنوية لعلاج الأمراض الناتجة عن التدخين حوالي 200 مليون دينار سنوياً، ووفق الأرقام فإن ثلث السكان في الأردن هم من المدخنين، وبنسبة 27 % للإناث، و38 % للذكور.
وأكدت دراسة حكومية أجريت العام الماضي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أن "الأردن بات يحتل المركز الأول عالميا من حيث انتشار التدخين، فهناك 8 رجال من بين كل 10 أردنيين يدخنون أو يستخدمون بانتظام منتجات النيكوتين بما في ذلك السجائر الإلكترونية".
ويتجاوز حجم الإنفاق على التدخين في الأردن مبلغ مليار دينار سنويا وذلك بناء على أحدث أرقام لدائرة الإحصاءات العامة.
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