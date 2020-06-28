وزير الصحة: نتواصل مع أي لقاح أو علاج جديد في العالم لضمان وصوله للعراق

أكد وزير الصحة حسن التميمي، الأحد، أن العراق يتواصل مع أي لقاح أو علاج جديد في العالم لضمان وصوله للبلاد.

وذكر بيان لوزارة الصحة تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وزير الصحة تراس، اليوم، اجتماعاً للجنة العليا للخبراء الخاصة بمواجهة جائحة كورونا ". وشدد التميمي بحسب البيان، على أن "الوزارة متواصلة مع أي لقاح أو علاج جديد في العالم لضمان وصوله للعراق".



وأوضح وزير الصحة، :"اتخذنا إجراءات عاجلة في توفير الأوكسجين الطبي". وأوضح وزير الصحة، :"اتخذنا إجراءات عاجلة في توفير الأوكسجين الطبي".

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