رئيس أركان الجيش يثني على روح التحدي والاصرار لكوادر القوة الجوية

أثنى رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، الأحد، على روح التحدي والاصرار لكوادر القوة الجوية العراقية.
وأشاد يار الله بحسب البيان، بـ "روح التحدي والاصرار واصفاً ما تم أنجازه يفوق الخيال"، مضيفاً :" كل التقدير والاحترام لكوادر القوة الجوية قادة وضباط ومراتب وفنيين مباركاً لهم هذا الانجاز الكبير".
من جانبه، أكد قائد القوة الجوية، أن كوادر القيادة اليوم حققت انجازاً كبيراً، واستطاعوا تأهيل وتصليح وتشغيل الطائرات المتضررة، وفخورون بهذا الانجاز وبالدعم الكبير التي حظيت بها قيادة القوة الجوية من قبل وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش التي منحتنا الثقة في مواصلة العمل بنفس الروح والهمة".
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