رئيس أركان الجيش يثني على روح التحدي والاصرار لكوادر القوة الجوية

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله، زار اليوم، قاعدة بلد الجوية للوقوف والاطلاع على المرحلة النهائية للحملة التي نفذتها قيادة القوة الجوية بإشراف ودعم مباشر من وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش والتي تم خلالها أعادة تأهيل وتصليح وتشغيل طائرات (F16) و (T6) بالإضافة الى مدربات طائرات السزنة كرفان و (T6) الخارجة عن الخدمة حيث تم أخلاء تلك المدربات الى قاعدة بلد الجوية والكشف عن الاجزاء المتضررة وقيام الفريق الفني بأعادة تشغيلها على الرغم من التحديات والمشاكل التي واجهت سير العمل وبوقت قياسي".وأشاد يار الله بحسب البيان، بـ "روح التحدي والاصرار واصفاً ما تم أنجازه يفوق الخيال"، مضيفاً :" كل التقدير والاحترام لكوادر القوة الجوية قادة وضباط ومراتب وفنيين مباركاً لهم هذا الانجاز الكبير".

من جانبه، أكد قائد القوة الجوية، أن كوادر القيادة اليوم حققت انجازاً كبيراً، واستطاعوا تأهيل وتصليح وتشغيل الطائرات المتضررة، وفخورون بهذا الانجاز وبالدعم الكبير التي حظيت بها قيادة القوة الجوية من قبل وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش التي منحتنا الثقة في مواصلة العمل بنفس الروح والهمة".

